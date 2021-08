Deutsche Medaillen schon sicher : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Montag

Tokio Eine deutsche Medaille steht schon vor dem Beginn des Montags bei den Olympischen Spielen in Tokio fest. Offen ist nur noch, welche Farbe sie haben wird. Die Bahnradfahrerinnen kämpfen um eine Medaille und die Beachvolleyballer wollen ins Viertelfinale. Das sind die Höhepunkte am Montag.

Kostenpflichtiger Inhalt Es war ein großer Tag für Alexander Zverev am Sonntag. Er gewann Gold im Tennis bei den Olympischen Spielen. Doch auch am Montag wird es mindestens eine Medaille für Deutschland geben: im Ringen . Wir zeigen Ihnen die Höhepunkte und Entscheidungen am Montag.

Rotter-Focken hat Medaille sicher

Krajewski statt Jung zu Gold?

Mehrere Medaillen auf der Bahn?

Hockey-Frauen wollen ins Halbfinale

Was sonst noch wichtig ist

Die Rennsport-Kanuten steigen erstmals in ihre Boote, unter anderem beginnt Sebastian Brendel seine nächste Gold-Mission im Canadier-Zweier (ab 2.30 Uhr). In der Leichtathletik stehen erneut einige Entscheidungen an. Im Diskus-Finale treten Kristin Pudenz, Marike Steinacker und Claudine Vita an, Fabian Heinle geht im Weitsprung-Endkampf an den Start.