Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Freitag

Die Olympischen Ringe vor der Rainbow-Bridge in Tokio. Foto: dpa/Felipe Dana

Tokio Nach drei deutschen Medaillen am Donnerstag steht der siebte Tag mit Entscheidungen bei den Olympischen Spielen an. Am Freitag, 29. Juli, steigen auch die Leichtathleten ein. In anderen Disziplinen gibt es Medaillen-Chancen für den DOSB – Goldfavorit ist der Deutschland-Achter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Drei deutsche Medaillen am Mittwoch – und wieder einmal überzeugen die Sportlerinnen und Sportler aus den vermeintlichen Randsportarten. Am Freitag geht dann das Star-Boot ins Rennen und will die nächste Gold-Medaille holen: der Deutschland-Achter. Was ist sonst am Freitag los? Wir zeigen Ihnen die Höhepunkte und Entscheidungen.

Deutschland-Achter kämpft um Gold

Der Deutschland-Achter ist am Freitag bei den Olympischen Spielen in Tokio die große Gold-Hoffnung aus deutscher Sicht. Das Team von Bundestrainer Uwe Bender hatte sich genau wie die Niederlande direkt für das Finale qualifiziert. Um 3.25 Uhr wird der Final-Lauf ausgetragen.

Lesen Sie auch Olympia-Liveblog : So sieht der Medaillenspiegel nach Tag sechs aus

Ovtcharov will die Medaille

Im Tischtennis spielt Dimitrij Ovtcharov um Bronze. Der frühere Weltranglistenerste trifft auf Lin Yun-Ju aus Taiwan. Im Halbfinale verlor der Deutsche nur unglücklich gegen den Topfavoriten Ma Long aus China. Nun soll die Medaille her. Gespielt wird ab 13 Uhr.

Lesen Sie auch Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Setzen die Kanuten die Serie fort?

Im Kanuslalom könnte der Augsburger Hannes Aigner im Kajak eine weitere Medaille für sein bislang mit dreimal Edelmetall dekoriertes Team gewinnen. In allen Rennen gab es bisher eine Medaille für den deutschen Verband. Los geht es um 9 Uhr.

Lesen Sie auch TV-Übertragung : Wo Olympia im Fernsehen läuft

Zverev gegen den Giganten

Tennis-Ass Alexander Zverev trifft im Halbfinale auf den den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic – ein Sieg trennt ihn von sicheren der Olympia-Medaille. Schwerer könnte der Gegner aber kaum sein. Gespielt wird ab 9.30 Uhr.

Foto: dpa/--- 21 Bilder Die wichtigsten Termine bei Olympia im Zeitplan

Handballer kämpfen ums Weiterkommen

Für die Handballer geht es nach der Niederlage gegen Rekord-Weltmeister Frankreich gegen den EM-Dritten Norwegen – der ersehnte erste Sieg gegen einen Großen des Welthandballs soll endlich gelingen. Dieser wäre elementar wichtig für das Weiterkommen. Gespielt wird ab 14.30 Uhr.

Hockey-Männer brauchen den Sieg

Die Hockey-Männer dürfen sich zum Abschluss der Vorrunde keine Pleite gegen die Niederlande leisten (ab 13.45 Uhr). Sonst steht das Aus fest. Die deutschen Frauen haben den Sprung unter die letzten Acht bereits vorzeitig eingetütet, sie treffen am Freitag auf Underdog Südafrika (2.30 Uhr).

Die Leichtathleten starten

Mit einer Menge Vorläufe beginnen die Olympischen Spiele auch für die Leichtathletik. Eine erste Entscheidung gibt es auch bereits: die 10.000 Meter der Männer.

Was ist sonst noch los?

Schwergewichtler Ammar Abduljabbar (Hamburg) kämpft gegen Muslim Gadschimagomedow (ROC) um eine Medaille (6.39 Uhr). Die Vielseitigkeitsreiter um den dreimaligen Olympiasieger Michael Jung beginnen ihre Wettbewerbe mit der Dressur (1.30 Uhr).

Diese Medaillen-Entscheidungen stehen an:

Badminton: Doppel, Mixed, Finale (8.30 Uhr)

Bogenschießen: Einzel, Frauen (9.40 Uhr)

Fechten: Degen, Herren, Mannschaft, Finale (12.30 Uhr)

Judo: Frauen, über 78 kg (11.38 Uhr), Männer, über 100 kg (12.09 Uhr)

Kanuslalom: Kajak-Einer, Männer (9 Uhr)

Leichtathletik: 10.000 Meter, Männer (13.30 Uhr)

Radsport: BMX, Race, Männer (4.40 Uhr), BMX, Race, Frauen (4.50 Uhr)

Rudern: Einer, Frauen (2.33 Uhr), Einer, Männer (2.34 Uhr)

Achter, Frauen (3.05 Uhr), Achter, Männer (3.25 Uhr)

Schießen: Sportpistole, Frauen (7 Uhr)

Schwimmen: 200 m Brust, Frauen (03.41 Uhr), 200 m Rücken, Männer (03.50 Uhr), 100 m Freistil, Frauen (03.50 Uhr), 200 m Lagen, Männer (04.16 Uhr)

Tennis: Herren, Doppel, Finale (5 Uhr)

Tischtennis: Einzel, Finale, Männer (14 Uhr), Spiel um Platz drei mit Ovtcharov (13 Uhr)

Turnen: Trampolin, Einzel, Frauen, Finale (07.50 Uhr).

(kron/dör/old/dpa/SID)