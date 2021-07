Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Donnerstag

Das Olympische Feuer brennt daneben die olympische und japanische Flagge. Foto: dpa/Michael Kappeler

Tokio Nach dem deutschen Medaillenregen am Mittwoch steht der sechste Tag mit Entscheidungen bei den Olympischen Spielen an. Am Donnerstag, 28. Juli, wird Deutschland zwar aller Voraussicht nach nicht ganz so viel Edelmetall abräumen – eine Chance auf Gold gibt es trotzdem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf die deutschen Dressur-Reiterinnen ist Verlass: Am Mittwoch legten sie nach und sicherten nach dem Team-Gold die nächsten Medaillen. Wie geht es am Donnerstag weiter? Wir zeigen Ihnen die Höhepunkte und Entscheidungen.

Die nächste Medaille im Becken?

Die Hoffnungen der deutschen Olympia-Mannschaft in Tokio liegen am Donnerstag unter anderem auf Schwimmer Florian Wellbrock. Der 23-jährige Magdeburger legte schon im Vorlauf über 800 Meter Freistil - die Distanz ist erstmals im olympischen Programm - einen deutschen Rekord hin. Noch stärker ist der Weltjahresbeste über die 1500 Meter Freistil und im Freiwasser einzuschätzen, aber auch auf der kürzeren Strecke schwimmt Wellbrock um Gold (03.30 Uhr).

Wer rückt für Biles aufs Siegertreppchen?

Im Turnen steht das Mehrkampf-Finale ohne US-Superstar Simone Biles an, die Amerikanerin verzichtet und will laut einer Teammitteilung den Fokus auf ihre mentale Gesundheit legen. Dafür kämpfen die deutschen Kunstturnerinnen Elisabeth Seitz und Kim Bui um Medaillen (12.50 Uhr).

Lesen Sie auch Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Noch mehr Medaillenchancen

Im Judo (bis 78 kg) gehört die Ravensburger Weltmeisterin Anna-Maria Wagner zu den Mitfavoritinnen (5.52 Uhr). Das gilt im Einer-Canadier des Kanuslaloms auch für Weltmeisterin Andrea Herzog aus Leipzig (7 Uhr). Die Ruderer setzen im Leichtgewichts-Doppelzweier auf Jason Osborne/Jonathan Rommelmann (Mainz/Krefeld), Kostenpflichtiger Inhalt die gegenüber unserer Redaktion sagten, dass sie enttäuscht wären, wenn es nicht mit einer Medaille klappt.

Lesen Sie auch TV-Übertragung : Wo Olympia im Fernsehen läuft

Auf dem Weg zu (Tisch-)Tennis-Gold?

Die deutsche Nummer eins im Tennis, Alexander Zverev, trifft im Viertelfinale als Favorit auf den Franzosen Jeremy Chardy, die Nummer 68 der Welt (8 Uhr). Ebenfalls die Bälle um die Ohren schlagen werden sich das deutsche Tischtennis-Ass Dimitrij Ovtcharov und der Chinese Ma Long (China) beim Kampf um den Einzug ins Halbfinale (8 Uhr).

Foto: dpa/--- 21 Bilder Die wichtigsten Termine bei Olympia im Zeitplan

Noch ohne Chance auf Edelmetall

Die Hockey-Männer wollen im vierten Gruppenspiel gegen Südafrika den Viertelfinal-Einzug perfekt machen (4.45 Uhr). Außerdem bekommen es Laura Siegemund/Kevin Krawietz im Mixed-Viertelfinale mit Tennis-Dominator Novak Djokovic und Nina Stojanovic aus Serbien zu tun (4 Uhr). Für das Beachvolleyball-Duo Karla Borger/Julia Sude ist ein Sieg im letzten Gruppenspiel für den Achtelfinal-Einzug Pflicht (8 Uhr).

Diese Medaillen-Entscheidungen stehen an:

Fechten: Florett, Damen, Mannschaft, Finale (12.55 Uhr)

Judo: Frauen, bis 78 kg (11.38 Uhr); Männer, bis 100 kg (12.09 Uhr)

Kanuslalom: Einer-Canadier, Frauen (08.45 Uhr)

Rudern: Zweier ohne St., Männer (02.18 Uhr); Zweier ohne St., Frauen, Finale (02.30 Uhr); Leichtgewichts-Doppelzweier, Männer (02.50 Uhr); Leichtgewichts-Doppelzweier, Frauen, (03.10 Uhr)

Schießen: Trap, Frauen (07.30 Uhr); Trap, Männer (08.30 Uhr)

Schwimmen: 800 m Freistil, Männer (03.30 Uhr); 200 m Brust, Männer (03.44 Uhr); 200 m Schmetterling, Frauen (04.28 Uhr); 100 m Freistil, Männer (04.37 Uhr); 4 x 200 m Freistil, Frauen (05.31 Uhr)

Tischtennis: Einzel, Finale, Frauen (14.00 Uhr)

Turnen: Mehrkampf, Finale, Frauen (12.50 Uhr)

(kron/dör/old/dpa/SID)