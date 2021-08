Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Dienstag

Das Olympia-Stadion in Tokio Foto: dpa/Friso Gentsch

Tokio Nach dem Medaillenregen am Montag könnte es direkt mit dem nächsten Gold-Tag für Team Deutschland weitergehen. Besonders die Athleten zu Wasser und auf dem Rennrad haben am Dienstag sehr gute Chancen auf Edelmetall.

Was für ein erfolgreicher Tag für die deutschen Athleten in Tokio. Gleich zwei Olympiasiege gab es am Montag zu bejubeln. Doch wie geht es am Dienstag weiter? Wir zeigen die Höhepunkte sowie alle wichtigen Entscheidungen.

Gold-Hoffnungen zu Wasser

Die deutsche Olympia-Mannschaft hofft bei den Sommerspielen in Tokio auf einen Gold-Tag. Die größten Hoffnungen tragen die Kanuten, bei denen am Dienstag insgesamt vier Endläufe anstehen. Im Canadier-Zweier über 1000 Meter gehen Sebastian Brendel und Tim Hecker als haushohe Favoriten in das Finale. Gute Medaillenchancen rechnen sich auch Jacob Schopf im Kajak-Einer über 1000 Meter sowie Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze im Kajak-Zweier über 500 Meter aus (ab 4.37 Uhr).

Erst Weltrekord, dann Gold?

Im Izu Velodrom greift der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen in der Mannschaftsverfolgung nach Gold. Nach dem Weltrekord in der Qualifikation sind die Chancen für das Team um Lisa Brennauer gut (ab 8.30 Uhr).

Leichtathleten wollen mehr

Nach der Silbermedaille für Diskuswerferin Kristin Pudenz wollen die Leichtathleten in anderen Disziplinen nachziehen. Am Dienstag schielt vor allem Malaika Mihambo bei der Weitsprung-Entscheidung im Olympiastadion auf Gold (3.50 Uhr). Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel hoffen im Stabhochsprung auf eine Medaillen-Überraschung – großer Favorit ist der schwedische Weltrekordhalter Armand Duplantis (12.20 Uhr).

Kommen die Ballsportler weiter?

Zumindest die Medaillenchance wahren wollen Deutschlands Handballer mit einem Sieg im Viertelfinale gegen Ägypten (13.45 Uhr). Um den Einzug ins Halbfinale geht es auch für die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch im Duell mit dem US-Duo April Ross/Alix Klineman (2 Uhr). Das deutsche Basketball-Team gilt im Viertelfinale gegen Slowenien als Außenseiter (3 Uhr). Die deutschen Hockey-Herren spielen gegen Australien bereits um den Finaleinzug – und die damit verbundene sichere Silbermedaille (12 Uhr). Die Mannschaftswettbwerbe im Tischtennis gehen für die deutschen Teams mit dem Viertelfinale weiter (ab 3 Uhr).

Foto: dpa/--- 21 Bilder Die wichtigsten Termine bei Olympia im Zeitplan

Und sonst?

Ringer Frank Stäbler will bei seinem letzten internationalen Wettkampf nochmal für Furore sorgen und an das Gold von Aline Rotter-Focken anknüpfen (5 Uhr). Und Turn-Superstar und Rekordweltmeisterin Simone Biles kehrt nach ihren mentalen Problemen wohl auf die Olympia-Bühne zurück und will im Finale am Schwebebalken antreten (10.53 Uhr). Bei den Männern turnt Lukas Dauser am Barren um eine Medaille mit (10 Uhr).

Diese Medaillen-Entscheidungen stehen an:

Boxen: Finale Federgewicht (bis 57 kg), Frauen (6.05 Uhr); Finale Weltergewicht (bis 69 kg), Männer (12.05 Uhr)

Gewichtheben: Zweikampf bis 109 kg, Männer (12.50 Uhr)

Kanu: Kajak-Einer, 200 m, Damen (04.37 Uhr); Canadier-Zweier, 1000 m, Herren (04.53 Uhr); Kajak-Einer, 1000 m, Herren (05.20 Uhr)

Leichtathletik: Weitsprung, Frauen (03.50 Uhr); 400 Meter Hürden, Männer (05.20 Uhr); Stabhochsprung, Männer (12.20 Uhr); Hammerwurf, Frauen (13.35 Uhr); 800 Meter, Frauen (14.25 Uhr); 200 Meter, Frauen (14.50 Uhr);

Radsport Bahn: 4000-m-Mannschaftsverfolgung, Frauen (10.19 Uhr); Teamsprint, Männer (10.41 Uhr)

Ringen: Griechisch-römisch, Männer, bis 77 kg, Finale (ab 12.30 Uhr); Griechisch-römisch, Männer, bis 97 kg, Finale (ab 12.30 Uhr); Freistil, Frauen, bis 68 kg, Finale (ab 12.30 Uhr)

Segeln: 49er FX, Frauen (05.30 Uhr); 49er, Männer (06.30 Uhr); Finn Dinghy, Männer (07.30 Uhr); Nacra 17, Mixed (08.30 Uhr)

Turnen: Barren, Finale, Männer (10.00 Uhr); Schwebebalken, Finale, Frauen (10.50 Uhr); Reck, Finale, Männer (11.39 Uhr)

Wasserspringen: Kunstspringen 3 m, Männer (08.00 Uhr)

