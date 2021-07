Olympia-Liveblog : Judoka Ressel verpasst Bronze knapp

Dominic Ressel (links) liegt enttäuscht am Boden. Foto: AFP/JACK GUEZ

Liveblog Tokio/Düsseldorf Das deutsche Team hat die ersten Medaillen gesammelt und am vierten Wettkampftag auch das erste Gold. 434 deutsche Athleten starten in Tokio. Zuschauer dürfen in Japan nicht dabei sein. Trotzdem wird es für viele Sportler das Highlight ihrer Karriere. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.