Olympia-Liveblog : Hockey-Herren dominieren gegen Großbritannien

Deutschlands Hockey-Spieler jubeln über das Tor zum 3:1 gegen Großbritannien. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Liveblog Tokio/Düsseldorf Die Die Olympischen Sommerspielen in Tokio laufen. 434 deutsche Athleten kämpfen bis zum 8. August um Medaillen. Zuschauer dürfen in Japan nicht dabei sein. Trotzdem wird es für viele Sportler das Highlight ihrer Karriere. In unserem Liveblog verpassen Sie nichts.