Olympia-Liveblog : Bronze für Deutschland! Ovtcharov gewinnt Tischtennis-Krimi

Dimitri Ovtcharov. Foto: AFP/JUNG YEON-JE

Liveblog Tokio/Düsseldorf Am siebten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen darf Team Deutschland wieder Medaillen feiern. Insgesamt 434 deutsche Athleten sind in Tokio dabei. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um Olympia auf dem Laufenden.