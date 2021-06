Spektakulärer Dopingfall : Chinas Schwimmstar Sun für Tokio gesperrt

Tokio Der Sportler ließ 2018 seine Dopingprobe von einem Wachmann mit dem Hammer zerstören und wurde deshalb vom Sportgerichtshof CAS verurteilt. Wegen angeblicher Befangenheit des vorsitzenden Richters, wurde der Prozess erneut aufgenommen.

Im spektakulären Dopingfall um Chinas Schwimmstar Sun Yang hat der Internationale Sportgerichtshof CAS in seiner Neuverhandlung den dreimaligen Olympiasieger für vier Jahre und drei Monate gesperrt. Die Sperre beginnt rückwirkend am 28. Februar und endet im Juni 2024. Der 29-Jährige wird damit die Olympischen Spiele in Tokio verpassen, wäre aber 2024 in Paris wieder startberechtigt. Allerdings wäre Sun dann bereits 32 Jahre alt.