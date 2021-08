Ludwig/Kozuch im Viertelfinale ausgeschieden : Traum vom Gold-Coup für Beach-Duo geplatzt

Tokio Fünf Jahre nach dem Triumph von Rio de Janeiro sind die Olympischen Spiele in Tokio für Laura Ludwig bereits im Viertelfinale vorbei. Mit Partnerin Margareta Kozuch reicht es nicht gegen ein starkes Team aus den USA. Die Frage nach einem neuen Anlauf in Paris bleibt offen.

Von den ursprünglich drei deutschen Duos in Japan ist damit nur noch das Team aus Julius Thole und Clemens Wickler im Wettbewerb. Die Vizeweltmeister treffen in ihrem Viertelfinale am Mittwoch (15.00 Uhr MESZ) in einer Neuauflage des WM-Finals von vor zwei Jahren auf Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski aus Russland. „Echt Respekt. Clemens und Julius sind der Wahnsinn, gerade auch in ihren jungen Jahren. Was die für eine Coolness mitbringen“, sagte Ludwig. „Jetzt haben wir die Zeit, uns noch ein Spiel anzugucken morgen und wir werden da Vollgas geben und die nach vorne schreien.“