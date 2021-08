Fabelzeit in der Mannschaftsverfolgung : Bahnrad-Vierer fährt erneut Weltrekord - Silber ist sicher

Fabelzeit in der Mannschaftsverfolgung

Izu Ganze sieben Minuten hat der Weltrekord des britischen Verfolgungsteam der Frauen gehalten, dann schlägt der deutsche Bahnrad-Vierer erneut zu. Das Quartett fährt nun um den Olympiasieg in der Mannschaftsverfolgung.

Der Vierer der Frauen hat bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben mit dem nächsten Weltrekord das Finale erreicht und damit die Silbermedaille sicher. Franziska Brauße (Eningen), Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Erfurt) und Mieke Kröger (Bielefeld) siegten am Dienstag in Izu in der Fabelzeit von 4:06,166 Minuten gegen Italien und kämpfen nun ab 10.26 Uhr MESZ gegen Großbritannien um Gold.