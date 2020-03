Absage ausgeschlossen : IOC setzt sich vierwöchige Frist zur Entscheidung über Olympia

Köln Thomas Bach spielt weiter auf Zeit, Max Hartung hat hingegen Fakten geschaffen. Der Fechter sagte seine Teilnahme an den Olympischen Spielen ab und erhöhte damit noch einmal den Druck auf das IOC - und das reagierte.

Das unrühmliche Spiel auf Zeit von Thomas Bach hat ein Ablaufdatum bekommen, und Max Hartung ist daran nicht ganz unschuldig. Am Ende eines denkwürdigen Wochenendes mit der Boykott-Ankündigung des deutschen Athletensprechers und flehenden Bitten um eine Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio hat sich das IOC selbst ein Ultimatum verhängt. Innerhalb der kommenden vier Wochen soll eine Entscheidung verkündet werden, was in Zeiten der Corona-Pandemie einer Ewigkeit gleichkommt. Kaum vorstellbar, dass Präsident Bach dem Druck noch so lange standhalten kann.