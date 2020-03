IOC-Chef Bach : Olympia findet statt - Rat der WHO wird gehört

Olympia findet statt - Rat der WHO wird gehört

Berlin IOC-Präsident Thomas Bach hat erneut bekräftigt, dass die Olympischen Spiele 2020 in Tokio trotz der Coronavirus-Pandemie stattfinden sollen.

Sollte die Weltgesundheitsorganisation WHO dem Internationalen Olympischen Komitee aber zur Absage raten, werde das IOC dem folgen, sagte Bach am Donnerstagabend in den „Tagesthemen“ der ARD. „Wir hören auf den Rat der Weltgesundheitsorganisation, das ist die Expertengruppe, die für alle diese Fragen zuständig ist.“