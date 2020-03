Boykott wegen Corona : Fechter Hartung nimmt nicht an Olympischen Spielen teil

Köln Der mehrfache Fecht-Europameister Max Hartung hat beschlossen, nicht zu Olympia nach Tokio zu reisen. Wie er zu dieser Entscheidung kam, sagte er im Aktuellen Sportstudio.

Der viermalige Fecht-Europameister Max Hartung hat seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (24. Juli bis 9. August) in Zeiten der Corona-Pandemie ausgeschlossen. "Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen: Ich werde in diesem Sommer zum vorgesehenen Zeitraum nicht an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen", sagte der Präsident der Vereinigung Athleten Deutschland am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF.