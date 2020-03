Kostenpflichtiger Inhalt: Debatte um Olympia-Absage : Athleten sind schon jetzt die Verlierer

IOC-Präsident Thomas Bach. Foto: dpa/Laurent Gillieron

Meinung Düsseldorf Das IOC will noch ein paar Wochen warten, bis es über eine mögliche Absage der Spiele in Tokio entscheidet. Dafür erntet es Kritik. Doch es ist am Ende egal, wann und wie entschieden wird: Die Sportler selbst tragen schon jetzt den Schaden.