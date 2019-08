Sommerspiele 2020 : Arbeiter stirbt auf Olympia-Baustelle in Tokio

Arbeiter stirbt auf Olympia-Baustelle in Tokio

Tokio Bei den Bauarbeiten für das olympische Medizinzentrum in Tokio ist ein Mann gestorben. Woran der Arbeiter gestorben ist, ist unklar. Er ist der dritte Tote im Zusammenhang mit den Arbeiten für Olympia 2020 in Japan.

Die Bauarbeiten für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio haben ein weiteres Todesopfer gefordert. Wie die Organisatoren mitteilten, ist ein 50 Jahre alter Arbeiter am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Baustelle in der japanischen Hauptstadt zunächst zusammengebrochen und anschließend im Krankenhaus verstorben.