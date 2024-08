Seit 1988 vor dem ZDF-Mikrofon Das denkt Norbert König über seine wohl letzten Olympischen Spiele als Reporter

Mit König wird eine Stimme der deutschen Sportberichterstattung wohl in die TV-Rente gehen, ebenso wie ZDF-Handballkommentator Christoph Hamm, der in Paris ebenfalls zum letzten Mal dabei ist. Gerne erinnert sich König an die Arbeit mit dem langjährigen Reporter-Duo Wolf-Dieter Poschmann und Peter Leissl: „Ich erinnere mich vor allem daran, dass ich irgendwann mal Wolf-Dieter Leissl gesagt habe“, erzählt König im Gespräch lachend:„Ich habe eigentlich Poschmann immer zuerst genannt und Leissl als zweiten.“ Die beiden bildeten ein „Klassiker-Duo“, so König. „Peter war immer unfassbar gut vorbereitet, den musste man fast etwas zügeln, dass er nicht seine sämtlichen Dateien zu Gehör bringt. Und Poschi war ein super Transporteur der Stimmung und auch super kompetent und kritisch.“ In Paris sind nun Marc Windgassen und Fabian Meseberg als Livereporter eingesetzt. Und „2025 wird dann an meiner Stelle ein anderer Mensch stehen und dann ist dieser Generationswechsel vollzogen. So ist der Gang der Dinge“, meint König trocken.