Bach auf Friedensmission : Neutrale russische Sportler bei Olympia?

Rom IOC-Präsident Thomas Bach will russischen Sportlerinnen und Sportlern die Tür zu den Olympischen Spielen wieder öffnen. Unter einer Bedingung - und mit vielen offenen Fragen.

Wladimir Putin schickt immer mehr russische Landsleute an die Front - darunter auch Spitzensportler. IOC-Präsident Thomas Bach will in der angespannten Weltlage den umgekehrten Weg gehen: Aktiven, die sich von Kriegstreiber Putin distanzieren, macht er die Chance auf den Olympiastart schmackhaft. „Unser Ziel ist es, dass Sportler mit russischem Pass, die den Krieg nicht unterstützen, wieder an Wettkämpfen teilnehmen können“, sagte Bach im Interview mit dem Corriere della Sera.