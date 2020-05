Pause wegen Corona-Krise : Nada fordert schnelle Rückkehr zu normalen Dopingtests

Bonn Die Nada hofft, das Doping-Kontrollsystem bald wieder auf Hochtouren fahren zu können. Die Nada-Chefin ist optimistisch, dass nach dem Test-Stillstand durch die Corona-Krise bei den Tokio-Spielen 2021 die Chancengleichheit nicht massiv geschmälert wird.

Nada-Chefin Andrea Gotzmann hat den sauberen Athleten nach dem Dopingkontroll-Stillstand die Angst vor noch schmutzigeren Olympischen Spielen in Tokio 2021 als bisher etwa angenommen. „Ich würde da nicht so schwarz sehen“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur am Mittwoch auf ihrer per Video übertragenden Jahrespressekonferenz. „Es wird sehr schwer werden, aber die Phase bis zu den Olympischen Spielen ist noch sehr lang.“