„Große Bauchschmerzen“ Nada-Vorstand kritisiert möglichen Olympia-Start Russlands

Nada-Vorstandschef Lars Mortsiefer sieht eine Zulassung russischer Sportler bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wegen möglicher Doping-Kontrolllücken äußerst kritisch. „Ich sehe das Internationale Olympische Komitee in der Pflicht, den sauberen Sportlern klar und offen zu zeigen, dass alle, die in Paris an den Start gehen, unter den gleichen Vorgaben getestet werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Nationalen Anti-Doping-Agentur der Deutschen Presse-Agentur.