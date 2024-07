Porträt Das ist Zehnkampf-Star Kevin Mayer

Kevin Mayer wurde am 10. Februar 1992 im französischen Argenteuil geboren. Bereits in seiner Jugend entdeckte er den Mehrkampf für sich und trat bei internationalen Mehrkampfmeisterschaften an. 2009 gewann er bei den Jugendweltmeisterschaften den Achtkampf, bei den Juniorenweltmeisterschaften 2010 und den Junioreneuropameisterschaften im Zehnkampf holte er die Goldmedaille.