Vor Sommerspielen : „Kultur der Angst“ – Deutscher Olympia-Chef zu Rücktritt aufgefordert

Köln Der Vorsitzende des NRW-Landessportbundes Stefan Klett hat den Rücktritt von DOSB-Präsident Alfons Hörmann gefordert. Hintergrund ist ein angeblich von Mitarbeitern des Deutschen Olympischen Sportbundes verfassten Brief, in dem schwere Vorwürfe erhoben werden.

In dem am Donnerstag viel diskutierten Brief, wurden detailliert interne Vorgänge geschildert und Vorwürfe gegen die Führungsgremien und explizit gegen Hörmann erhoben. Dem offenen Brief zufolge haben sich ein Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DOSB vorher ausgetauscht, ehe das Schreiben verschickt wurde. Unter anderem wird mit Verweis auf vergangene Vorkommnisse eine „Kultur der Angst“ im Verband angeprangert und das angebliche Fehlen von Respekt und Fairplay in den Führungsgremien beklagt. Der Brief schließt mit den Worten: „Es braucht Veränderung! Vor allem aber braucht es eine neue Kultur innerhalb des DOSB. So kann es nicht weitergehen!“