Vorfreude auf Paris Olympia kann die Menschen auch heute noch begeistern

Die gilt es verantwortungsvoll zu nutzen. Um zu zeigen, wie der Sport Menschen verbinden kann. Um Werte zu vermitteln. Um zu zeigen, was aus so einer Gemeinschaft entstehen kann. Um auch politische Botschaften zu senden. Auch wenn der Verband, der den olympischen Geist wahren soll, dieser Rolle nicht gerecht wird, tragen die Sportlerinnen und Sportler die olympischen Werte weiter. Mit Fairness, Ehrgeiz und Freude am sportlichen Wettkampf, die sich auch auf die Zuschauer in Paris und vor den Bildschirmen übertragen wird.