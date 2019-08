Was steht an?

Die Kanu-Weltmeisterschaften im ungarischen Szeged. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio gilt das Interesse in erster Linie den zwölf olympischen Klassen. Los geht es am Mittwoch mit den ersten Vorläufen. Um Gold, Silber und Bronze wird am Samstag und Sonntag gepaddelt.