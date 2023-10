Amtszeit über 2025 hinaus? IOC-Präsident Thomas Bach lässt seine Zukunft weiter offen

Es wäre ein klassisches Eigentor, denn: „Einige Kollegen“ würden denken, dass „ein Wahlkampf so früh vor der Wahl die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele 2024 stören würde“, erklärte Bach nach dem zweiten Tag der IOC-Session in Mumbai. Und so habe er die „Zeichen des Respekts und der persönlichen Zuneigung“ aus dem Kreis der IOC-Mitglieder, die ihm tags zuvor nur so zugeflogen waren, genossen und stehen gelassen.