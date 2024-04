Gegner, Chancen, TV-Übertragung Fragen und Antworten zur Olympia-Qualifikation der DHB-Frauen

Coach Gaugisch bangt um den Einsatz von Spielmacherin Alina Grijseels. In der ungewöhnlich langen Vorbereitung im Rahmen des Abschlusses der EM-Qualifikation mit drei Spielen gegen die Ukraine (43:21) sowie Israel (35:12, 46:9) verletzte sich Grijseels am vergangenen Donnerstag am Sprunggelenk. Die Blessur war nicht so schwer, wie zunächst angenommen. Der Einsatz der Leistungsträgerin ist aber offen. „Wir schauen von Tag zu Tag, eine finale Einsatzentscheidung werden wir in enger Abstimmung mit der medizinischen Abteilung erst in Neu-Ulm treffen“, sagte Gaugisch.