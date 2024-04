Sieg gegen Slowenien Handballerinnen nehmen Kurs auf Olympia

In der Schlussphase zog das deutsche Team noch einmal an und Tor um Tor davon. Filter war zwischen den Pfosten weiter ein starker Rückhalt, und vorn wurden die Angriffe zumeist konzentriert abgeschlossen. Der Erfolg im Duell mit den Sloweninnen geriet nicht mehr in Gefahr. Mit einem weiteren Sieg gegen Montenegro kann die DHB-Auswahl bereits am Samstag den Trip zu den Sommerspielen perfekt machen.