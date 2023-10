„Große Ehre“ „Große Ehre“: Sportmanager Mronz ins IOC gewählt

Der Ehemann des 2016 verstorbenen Spitzenpolitikers Guido Westerwelle (FDP) organisiert erfolgreich das Reit-Spektakel CHIO in Aachen. Mronz trieb zudem mit einer Privatinitiative in NRW Olympiapläne für 2032 voran und den DOSB vor sich her. Am Ende ließ auch er sich vom IOC und dessen intransparenter Vergabe an Brisbane düpieren. Auf der Suche nach einem Verantwortlichen beschuldigten sich Mronz, der DOSB und die Landespolitik gegenseitig.