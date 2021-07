Olympische Spiele 2021 : So laufen die Reitwettbewerbe bei Olympia ab

Tokio Zu den Reitwettbewerben bei Olympia zählen die Dressur, das Springen und die Vielseitigkeit. Die deutsche Mannschaft tritt traditionell mit großen Medaillenchancen an, nicht nur wegen Isabell Werth, der erfolgreichsten Reiterin aller Zeiten.

Die Dressur ist seit 1912 Teil der Olympischen Spiele. Beim Springreiten gab es schon im Jahr 1900 in Paris Wettbewerbe im Hoch- und Weitspringen. Seit 1912 in Stockholm gehört das Springen ununterbrochen dazu. Die Vielseitigkeit ist ebenfalls seit 1912 im Olympia-Programm, damals noch unter dem Namen Military. An dem Wettbewerb nahmen in den ersten Jahren vor allem Militärpferde und Armeeangehörige teil. Erst ab 1948 wandelte sich der Sport zur heutigen Vielseitigkeit.

In den Reitwettbewerben treten Frauen und Männer, anders als in den meisten Sportarten, in gemeinsamen Wettkämpfen an. In der Dressur starten zunächst alle Mannschaften im Grand Prix. Die besten sechs Teams kämpfen danach im Grand Prix Special um die Medaillen. Der Einzelwettbewerb ist die Grand Prix Kür mit den besten 18 Teilnehmern aus den vorherigen Wettbewerben.