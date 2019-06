DM in Balve : Werth gewinnt Dressur-Grand-Prix

Balve Isabell Werth hat bei den deutschen Meisterschaften im Sauerland den Dressur-Grand-Prix auf ihrem Paradepferd für sich entschieden.

Isabell Werth peilt in Balve ihre DM-Titel Nummer 15 und 16 an. Zwischen 1991 und 2008 gewann sie insgesamt achtmal die damals noch separate Frauen-Wertung. 2009 wurde die Trennung aufgehoben, seither werden alljährlich die Meistertitel im Grand Prix Special und in der Kür vergeben, von denen Werth vier im Special und zwei in der Kür holte. 2018 musste sie sich allerdings in beiden Wertungen Rothenberger und Cosmo geschlagen geben. Der Special in Balve findet am Samstag statt, die abschließende Kür am Sonntag.