Die Nachfolger im Vergleich Was kommt nach Timo Boll im deutschen Tischtennis?

Denn Ovtcharov bringt reichlich Olympia-Erfahrung mit. Er hat nicht nur zusammen mit Boll in Peking 2008 sowie in Tokio 2021 Silber, in London 2012 sowie in Rio 2016 Bronze im Team-Wettkampf erreicht, sondern ihm ist sogar bereits zweimal das gelungen, was Boll bislang nie geschafft hat: eine Olympia-Medaille im Einzel, nämlich Bronze 2012 und 2021. Bei den Europameisterschaften hat Ovtcharov zwar nur zwei Goldmedaillen im Einzel gesammelt, dafür aber acht im Team. Und wer auf Instagram schaut, stellt fest, dass Ovtcharov dort beliebter ist als Boll – mehr als 160.000 Nutzer folgen ihm, bei Boll sind es nur rund 150.000.