Olympische Spiele 2021 : Südkoreaner sind Favoriten im Bogenschießen

Düsseldorf Beim Bogenschießen werden in Tokio insgesamt fünf Goldmedaillen vergeben. Die dominierende Nation kommt aus Asien – und zählt auch dieses Jahr zu den Top-Anwärtern auf die ersten Plätze.

Seit 1972 gehört das Bogenschießen zum regelmäßigen Programm der Olympischen Spiele. Zuvor war es aber auch schon vertreten: 1900, 1904, 1908 und 1920. Bogenschießen war Anfang des 20. Jahrhunderts eine Art Vorreiter: Beiden Spielen 1904, die in St. Louis in den USA ausgetragen wurden, war es die einzige Sportart, bei der auch Frauen teilnehmen durften.

Gewinner von Rio 2016 und Favoriten Die dominierende Nation im Bogenschießen war in den vergangenen Jahren Südkorea . So auch 2016. Schützen aus Südkorea sicherten sich alle vier Goldmedaillen: Bei den Männern gewann Ku Bon-chan im Einzel, bei den Frauen Chang Hye-jin. Auch die beiden Teamwettbewerbe gingen an Südkorea. Folglich sind südkoreanische Athleten auch die Favoriten für die Spiele in Tokio . Die Weltrangliste werden von der Südkoreanerin Kang Chae Young und vom Südkoreaner Kim Woojin angeführt.

Zeitplan Start des Wettbewerbs ist am 23. Juli. Am 24. Juli wird im neu geschaffenen Mixed-Wettbewerb um die Goldmedaille geschossen. Die Finals finden am 25. Juli (Mannschaft, Frauen), am 26. Juli (Mannschaft, Herren), am 30. Juli (Einzel, Frauen) und am 31. Juli (Einzel, Herren) statt.