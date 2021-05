Olympische Spiele 2021 : Deutschland reist mit zwei Fecht-Teams nach Tokio

Düsseldorf Damit sind wieder mehr deutsche Athleten qualifiziert als noch in Rio – zumindest bei den Herren. Die deutschen Damen schicken nur eine Starterin zu den Olympischen Spielen in Japan.

Fechten gehört schon seit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit zum Programm der Spiele. 1896 in Athen fochten nur Männer um Gold, seit 1924 sind auch Frauen dabei. Es wird in drei Disziplinen gefochten: Säbel, Florett und Degen.

Regeln Das Turnier in Tokio findet im K.O.-Modus statt. Im Einzel werden drei Runden á drei Minuten ausgetragen. Wer zuerst 15 Treffer erzielt, gewinnt. Wenn bei Ablauf der Zeit noch keine 15 Treffer erzielt worden sind, gewinnt der Fechter mit den meisten Punkten. Im Teamwettbewerb kämpfen jeweils drei Athleten gegeneinander. Ein Duell endet, wenn ein Athlet fünf Treffer erzielt hat – oder nach drei Minuten. Wenn ein Team vor Ablauf der Zeit 45 Treffer erzielt hat, hat es gewonnen. Sonst zählen die meisten Treffer nach Ablauf der Zeit. Die drei Waffengattungen unterscheiden sich wie folgt: Beim Säbel zählt der gesamte Oberkörper. Ebenso wie Arme und Maske. Außerdem gilt das sogenannte Angriffsrecht: Treffen beide Athleten gleichzeitig, zählt der Treffer des Fechters, der den Angriff initiiert hat. Beim Florett zählen der Rumpf, der Schritt sowie der untere Teil der Maske. Hier gilt ebenfalls das Angriffsrecht. Beim Degen zählt die gesamte Körperfläche. Außerdem gibt es kein Angriffsrecht – Doppeltreffer sind möglich. Zwölf Goldmedaillen werden in Tokio im Fechten vergeben. Für alle drei Waffengattungen finden jeweils Einzel-und Mannschaftswettbewerbe der Männer und der Frauen statt.

Gewinner in Rio 2016 Bei den Damen war Russland 2016 die dominierende Nation. Im Säbelfechten gewann die russische Frauenmannschaft, Inna Derisglowa holte im Florett im Einzel Gold, im Säbel gewann Jana Jegorjan. Bei den Herren holte die russische Mannschaft Gold im Florett. Bei den übrigen Entscheidungen waren die Plätze gleichmäßiger verteilt: Der Südkoreaner Park Sang-young gewann Gold im Degenfechten, der Italiener Daniele Garozzo im Florett und der Ungar Áron Szilágyi holte sich den ersten Platz mit dem Säbel. Im Mannschaftswettbewerb der Herren im Degenfechten gewannen in Rio die Franzosen. Bei den Damen holten sich hier die Rumäninnen die Goldmedaille.

Favoriten Zu den Favoriten zählen folgende Athleten: Bei den Frauen führt Ana Maria Popescu die Weltrangliste im Degenfechten an, die Rumänin kann ihre wohl letzten Olympischen Spiele mit ihrem ersten Einzelgold küren. Die Russin Inna Deriglasowa ist amtierende Florett-Weltmeisterin und führt auch die Weltrangliste an. Bei den Spielen 2016 gewann sie die Goldmedaille im Floretteinzel. Die Weltrangliste im Säbelfechten wird von der Ukrainerin Olga Kharlan angeführt. Oh Sang-uk ist amtierender Weltmeister im Säbelfechten der Herren. Er gilt als einer der Favoriten auf Gold. Die Weltrangliste im Florettfechten der Herren führt der Italiener Alessio Foconi an. Er fährt 2021 zu seinen ersten Olympischen Spielen. Im Degenfechten ist der Ungar Gergely Siklósi amtierender Weltmeister und die Nummer Eins der Weltrangliste. Im Mannschaftswettbewerb zählen vor allem im Florett- und im Degenfechten der Männer Frankreich und die USA zu den großen Favoriten. Im Säbelfechten führen die Südkoreaner die Weltrangliste an. Bei den Frauen ist im Säbel- und im Florett jeweils das russische Team auf dem ersten Platz der Weltrangliste. Beim Degen führen die Chinesinnen die Rangliste an.