Olympische Spiele 2021 : In Tokio gibt es mehr Entscheidungen im Frauenboxen

Düsseldorf Zum zweiten Mal nach 2016 dürfen auch Profiboxer an den olympischen Spielen teilnehmen. Die Zahl der Wettkämpfe für Männer wurde verringert, dafür gibt es jetzt mehr Medaillenkämpfe im Frauenboxen.

Zeitplan Die ersten Kämpfe um Gold finden am 3. August statt (Federgewicht der Frauen und Weltergewicht der Männer). Am 4. August kämpfen die Männer im Halbschwergewicht um den ersten Platz. Das Finale im Federgewichtsboxen der Männer findet am 5. August statt. Einen Tag später, am 6. August, geht es im Schwergewicht der Männer um die Goldmedaille. Am 7. August folgen vier weitere Finals (Fliegengewicht Männer und Frauen, Mittelgewicht Männer und Weltergewicht Frauen). Ebenso am letzten Wettkampftag, am 8. August: Im Leichtgewicht der Männer und Frauen, im Superschwergewicht der Männer und im Mittelgewicht der Frauen.