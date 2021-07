Name Konstanze Klosterhalfen

Alter 24

Disziplin 10.000 Meter (Finale: 7. August)

Verein TSV Bayer 04 Leverkusen

Info Die Langstreckenläuferin hat bereits an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teilgenommen und wird derzeit von Pete Julian in den USA trainiert. Bei den Weltmeisterschaften 2019 gewann sie über 5000 Meter die Bronzemedaille. In Tokio wird sie über 10.000 Meter an den Start gehen. Über diese Distanz verbesserte sie im Februar den 30 Jahre alten deutschen Rekord von Kathrin Ullrich um knapp zwei Sekunden. Beim Freiluft-Meeting in Austin (Texas/USA) blieb die Uhr bei 31:01,71 Minuten stehen. Die gebürtige Bonnerin studiert Sportjournalismus an der Deutschen Sporthochschule in Köln und war auch schon als Model aktiv.