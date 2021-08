Was Team D in Tokio hilft : Von Einhörnern und parallelen Badelatschen

Was Team D in Tokio hilft

Tokio Woher kommt die Sicherheit wenn um einen herum alles neu, aufregend und fremd ist? Die Olympioniken aus Deutschland vertrauen vor ihren Wettkämpfen auf erprobte Abläufe, Routinen und Glücksbringer. Die ein oder andere schräge Marotte ist auch dabei.

„Wer rasiert, verliert“

Für Turner Lukas Dauser ist die Sache nach dem Aufstehen mit beiden Beinen noch längst nicht erledigt. Schon tags zuvor geht es los mit Rasieren, damit er das vor einem Wettkampf nicht mehr tun muss. „Ich lebe nach dem Motto: Wer rasiert, verliert“, sagt er. Eine halbe Stunde vor dem Einturnen gibt es dann einen Kaffee, das gebe ihm ein Gefühl von Sicherheit. Eine Rolle spielen auch seine Badelatschen. Die stellt er auf dem Weg zum Gerät immer exakt parallel ab. „Das sind so kleine Spielchen, die ich mit mir am Wettkampftag spiele.“

Die richtige Farbe

Die Springreiterinnen und Springreiter setzen fürs richtige Teamgefühl auf ein abgestimmtes Outfit. „Um ein Gefühl von Zusammengehörigkeit zu schaffen, ziehen wir uns jeden Morgen einheitliche T-Shirts aus unserer Team-Kleidung an. Das haben wir in Rio schon so gemacht. Ich schicke immer abends ein Foto in unsere Gruppe, welche Farbe am nächsten Tag dran ist“, sagt Spring-Bundestrainer Otto Becker.