Hockey

Frauen An gleicher Stelle setzten sich die DHB-Frauen zweimal gegen Italien (2:0/7:0) durch und sind deshalb ebenso bei den Olympischen Spielen dabei.

Das Team für Tokio: Lisa Altenburg (Club an der Alster), Jette Fleschütz (Großflottbeker THGC), Hanna Granitzki (Club an der Alster), Franzisca Hauke (Harvestehuder THC), Pauline Heinz (Rüsselsheimer RK), Kira Horn (Club an der Alster), Viktoria Huse (Club an der Alster), Nathalie Kubalski (Düsseldorfer HC), Nike Lorenz (Rot-Weiss Köln), Pia Maertens (Rot-Weiss Köln), Lena Micheel (UHC Hamburg), Selin Oruz (Düsseldorfer HC), Cecile Pieper (Rot-Weiss Köln), Maike Schaunig (Uhlenhorst Mülheim), Anne Schröder (Der Club an der Alster), Julia Sonntag (Rot-Weiss Köln), Charlotte Stapenhorst (UHC Hamburg), Amelie Wortmann (UHC Hamburg), Sonja Zimmermann (Mannheimer HC)