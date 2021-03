Kanu

Kanurennsport Bei der WM 2019 in Szeged (Ungarn) erkämpften sich die deutschen Rennkanuten 15 Quotenplätze in sechs der zwölf olympischen Disziplinen. Die Kanuten dürfen aber nicht nur in der Disziplin antreten, in der sie den Quotenplatz erreicht haben. Daher treten in allen Disziplinen deutsche Sportler an.

Kanuslalom Deutschland hat sich je einen Qutenplatz bei den Frauen und Männern gesichert.