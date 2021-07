"Kein optimales Zeichen" : Kuntz verzweifelt am DFB-Kader für die Olympischen Spiele

Kuntz verzweifelt am DFB-Kader für die Olympischen Spiele

Startet in die Olympia-Vorbereitung: Stefan Kuntz. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Stefan Kuntz muss kurz vor Olympia die nächste Absage verkraften. Der DFB-Trainer tritt die Reise nach Tokio mit weniger Spielern an als geplant.

Grauer Himmel, Nieselregen - die Laune von Stefan Kuntz passte zum trüben Frankfurter Wetter. Am Tag des Abflugs zu den Olympischen Spielen ließ der Trainer des "Team D" noch einmal seinen Frust raus. Eine Absage jagte zuletzt die nächste, auch die mangelnde Unterstützung der Vereine für die deutsche Fußballmannschaft war ihm vor dem Start nach Tokio am Dienstagabend ein einziges Ärgernis.

Ersatz also: nicht in Sicht. "Ich glaube, dass keine Sportart nicht alle Kaderplätze besetzt. Ich finde, das ist kein optimales Zeichen vom Fußball - bei allem Verständnis", betonte Kuntz. "Wir haben sehr viele Vereine, die uns super unterstützt haben", einige hätten aber auch "mit der Unterstützung hinter dem Berg gehalten". Mit dem Ergebnis, dass nun lediglich 18 statt möglicher 22 Spieler die Reise antreten.

Doch nicht nur die Vereine scheinen andere Prioritäten zu setzen. Neben U21-Europameister Ismail Jakobs, der wegen des Wechsels zum französischen Erstligisten AS Monaco auf Olympia verzichtet, will sich auch Niklas Dorsch auf seinen neuen Verein FC Augsburg konzentrieren. Immerhin, für den Mittelfeldspieler und den verletzten Josha Vagnoman (Hamburger SV) fand Kuntz in Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) noch Ersatz.