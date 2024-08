Deutsches Duo verpasst Finale Wieder Reit-Drama statt Happy End im Olympia-Fünfkampf

Mit null von 300 möglichen Punkten aus dem Reiten hatte Langrehr keine Chance mehr, unter die besten neun Sportlerinnen zu kommen. Sie wurde Letzte ihres Halbfinals. „Ich bin sehr aufgewühlt, enttäuscht und traurig“, sagte sie. Die Freude am Fünfkampf aber will sie sich selbst von der Episode nicht nehmen lassen - und visiert schon 2028 in Los Angeles an. „Ich will mindestens noch ein gutes Olympia schaffen.“