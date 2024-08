Enttäuschtes Beach-Duo „Gold vor Augen und dann komplett dicht gegangen vom Kopf“

Wunderkerzen leuchteten, es gab Applaus und viele Umarmungen: Als die Beach-Volleyballer Clemens Wickler und Nils Ehlers in der Pariser Nacht durch ein Spalier von Familie und Freunden liefen, war ihr Lächeln kurzzeitig zurück. Unweit des spektakulären Stadions am Eiffelturm wurden sie und ihre gewonnene Silbermedaille in einem Restaurant gefeiert. Der Schmerz über die krachende Final-Niederlage bei Olympia dürfte bei den Hamburgern trotzdem noch etwas anhalten. „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden, haben leider im Finale mit unser schlechtestes Spiel der Saison gemacht“, sagte der gebürtige Berliner Ehlers zuvor noch deutlich konsternierter.