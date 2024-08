Finaltraum geplatzt Niederlage gegen Japan – Tischtennis-Frauen kämpfen um Bronze

Der Halbfinaleinzug war schon ein großer Erfolg für das ersatzgeschwächte Frauen-Team. Erneut fehlte die verletzte Nina Mittelham, die in der Weltrangliste bestplatzierte deutsche Spielerin, hatte sich bei ihrem Zweitrunden-Aus im Einzel in Paris eine Bandscheibenverletzung zugezogen. In Ying Han konnte eine andere deutsche Topspielerin wegen eines Achillessehnenrisses erst gar nicht nach Paris reisen.