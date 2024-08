Verliebt, verlobt, versilbert Henseleits Golf-Märchen von Paris

Henseleit betonte nach ihrem Silbercoup, wie wichtig die Doppelrolle ihres Partners für sie sei. „Es hilft auf jeden Fall, wenn man jemanden an der Tasche hat, der einen so gut kennt und weiß, was er in welchen Momenten sagen muss“, sagte sie bei Eurosport über ihren Wegbegleiter, mit dem sie in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona lebt. Etwa „um mir Mut zuzusprechen oder mich zu beruhigen, wenn es mal nicht läuft“.