Der Plan von Handball-Hexer Andi Wolff „Kräfte sammeln“ und „Geschichte schreiben“

Silber hat Deutschland schon sicher. Und nach den vergeblichen Versuchen 1984 und 2004, als am Ende jeweils der zweite Platz heraussprang, soll bei der ersten Olympia-Finalteilnahme seit 20 Jahren diesmal der ganz große Wurf gelingen. Er sei „erleichtert“, dass die angepeilte Medaille schon sicher sei, sagte Wolff. Doch der 33-Jährige, der am Sonntag nach Bronze 2016 so oder so sein zweites olympisches Edelmetall bekommen wird, will das Maximum: „Jetzt hoffe ich mal, dass wir es auch schaffen, dass es eine goldene sein wird.“