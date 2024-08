Serbiens Jokic zu gut Basketballer bleiben ohne Medaille bei Herbert-Abschied

Mit dem Ende der Olympia-Mission wird nun vielleicht nicht alles, aber vieles anders. Im November stehen in der EM-Qualifikation die nächsten Länderspiele an. Wer dann statt Herbert den Weltmeister trainiert, will der DBB zeitnah verkünden. Der neue Bundestrainer tritt ein schweres Erbe an, findet aber auch jede Menge Potenzial vor.