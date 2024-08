Drama für Weißenberg Leverkusener Siebenkämpferin vor Start schwer verletzt

Die WM-Siebte von Budapest musste in einem Rollstuhl aus dem Stadion gebracht werden. Die 26-Jährige, die in Paris ihr Olympia-Debüt geben wollte, schlug sich schockiert die Hände vor das Gesicht und weinte. Carolin Schäfer, die zweite deutsche Siebenkämpferin in Paris, deutete immer wieder auf Weißenbergs Achillessehne. „Im Leben einer Sportlerin gibt es nichts Schlimmeres“, sagte ARD-Experte Frank Busemann zu dem Drama. Die bittere erste Diagnose gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) kurze Zeit später bekannt.