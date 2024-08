Die Checkliste wird abgehakt Beach-Duo vor Gold-Chance

Die Schweden, die in diesem Jahr vier von fünf ihrer Elite-Turniere gewannen, zeigten in der französischen Hauptstadt schon Schwächen. Zwei Spiele verloren sie in der Gruppenphase und wurden nur Dritter. Pünktlich zum Finale scheinen sie ihre Topform zwar gefunden zu haben, doch Reckermann sieht in der Annahme der Schweden weiter verwundbare Punkte.