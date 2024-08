Begeisterung, Quoten, Pannen, Aufreger So liefen die 17 Tage Olympia im TV

Das Erste und das Zweite zeigten allein im klassischen Fernsehen 243 Stunden live aus Paris und kamen nach eigenen Angaben über diese lange Zeit auf eine durchschnittliche Reichweite von 3,62 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil lag bei 30,9 Prozent. Das waren mehr als doppelt so viel wie bei den Spielen in Tokio, die freilich in einer anderen Zeitzone ausgetragen wurden.