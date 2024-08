Wegen Bandscheibenverletzung Olympia-Aus für Mittelham – Wan rückt nach

„Insbesondere für Nina, aber auch für unser Team, ist das sehr bitter“, sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause zum Ausfall und betonte. „Unser medizinisches Team hat alles versucht.“ Das Aus von Mittelham hatte sich in den vergangenen Tagen aber bereits abgezeichnet, nachdem ihre Rückenverletzung aus dem Winter am vergangenen Dienstag bei ihrer Zweitrunden-Niederlage in Paris wieder aufgetreten war. Die Top-20-Spielerin konnte nicht mehr schmerzfrei trainieren.