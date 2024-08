Erste Leichtathletik-Sensation Hocker stiehlt Ingebrigtsen und Kerr die Show

Eigentlich hatte alles auf das Duell zwischen Ingebrigtsen und Kerr geblickt. Europameister Ingebrigtsen, der gegen Kerr bei der Weltmeisterschaft in Budapest vor einem Jahr seinen ersten WM-Titel über 1500 m verpasst hatte, und sein Rivale haben sich in der Vergangenheit mehrfach verbal angegriffen. Ein Vorwurf Ingebrigtsens lautete: Kerr meide Wettkämpfe, also auch direkte Duelle mit ihm. So fehlte der WM-Champion etwa im Juli bei der EM in Rom.