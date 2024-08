Spätes Gegentor DFB-Frauen scheitern im Halbfinale an USA

Aus der Traum vom Finale in Paris. Deutschlands Fußballerinnen sind trotz heftiger Gegenwehr und kluger Taktik im Olympia-Halbfinale an den USA gescheitert. Sophia Smith (95. Minute) erzielte vor etwa 15.000 Zuschauern in Lyon das entscheidende Tor beim 1:0 (0:0) nach Verlängerung für die vierfachen Goldmedaillen-Gewinnerinnen. Ohne Kapitänin Alexandra Popp und Torjägerin Lea Schüller blieb das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch glücklos - und hofft jetzt im Spiel um Platz drei ebenfalls im Groupama Stadium am Freitag auf Bronze.